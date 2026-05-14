Ein Österreicher als Wegbereiter für den Fußball

Wie Österrreichs leider viel zu früh verstorbener Ex-Teamchef Didi Constantini einst den Fußball auf Kap Verde anschob und der Verein Delta Cultura Austria einen heutigen Teamspieler des Insel-Archipels ausbildete.
Wenn’s einen Fußball-Himmel gibt, dann hat er im Herbst nach dem 3:0 von Kap Verde gegen Eswatinida oben aufgejubelt, der Didi. Denn die Inselgruppe, die sich erstmals für die WM qualifiziert hat, lag dem im Vorjahr verstorbenen Ex-Teamchef Didi Constantini immer sehr am Herzen. 2009, vor seiner (letzten) Bestellung zum Teamchef, hatte der Tiroler den Archipel an der Nordwestküste Afrikas besucht, mit dem Fußball-Nachwuchs trainiert und den Verein Delta Cultura Austria stets unterstützt.
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