Ein Österreicher als Wegbereiter für den Fußball

Wenn’s einen Fußball-Himmel gibt, dann hat er im Herbst nach dem 3:0 von Kap Verde gegen Eswatinida oben aufgejubelt, der Didi. Denn die Inselgruppe, die sich erstmals für die WM qualifiziert hat, lag dem im Vorjahr verstorbenen Ex-Teamchef Didi Constantini immer sehr am Herzen. 2009, vor seiner (letzten) Bestellung zum Teamchef, hatte der Tiroler den Archipel an der Nordwestküste Afrikas besucht, mit dem Fußball-Nachwuchs trainiert und den Verein Delta Cultura Austria stets unterstützt.