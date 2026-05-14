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Rechtliche Lage

So kostet Sie nächtliche Fußball-WM nicht den Job

Recht beraten
14.05.2026 15:52
Nächtelang bei den Live-Übertragungen zittern? Bitte nur, solange man am nächsten Tag auch ...
Nächtelang bei den Live-Übertragungen zittern? Bitte nur, solange man am nächsten Tag auch wieder fit für die Arbeit ist.(Bild: Halfpoint - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Bald ist es so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 startet am 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko. Angepfiffen wird hierzulande also in der Regel erst in den Nachtstunden. Achtung: Wer sich die WM des nächstens gibt, muss am nächsten Tag dennoch fit für den Job sein, sonst können ernste Folgen drohen.

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Erstmals findet die WM in drei Gastgeberländern statt: den USA, Kanada und Mexiko. Aufgrund der Zeitverschiebung verlagert sich für Fans in Österreich die Live-Übertragung der Spiele weit in die nächtlichen Stunden hinein. An sich ja kein Problem – doch wer deswegen am nächsten Morgen übermüdet zur Arbeit erscheint, zu spät kommt oder überhaupt erst gar nicht erscheint, riskiert arbeitsrechtliche Konsequenzen. 

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