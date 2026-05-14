So kostet Sie nächtliche Fußball-WM nicht den Job

Erstmals findet die WM in drei Gastgeberländern statt: den USA, Kanada und Mexiko. Aufgrund der Zeitverschiebung verlagert sich für Fans in Österreich die Live-Übertragung der Spiele weit in die nächtlichen Stunden hinein. An sich ja kein Problem – doch wer deswegen am nächsten Morgen übermüdet zur Arbeit erscheint, zu spät kommt oder überhaupt erst gar nicht erscheint, riskiert arbeitsrechtliche Konsequenzen.