Veraltete Denkmuster bei NATO-Truppen

Sein Kamerad mit dem Rufzeichen „Karat“ fügte hinzu, dass die schwedischen Truppen zwar Potenzial hätten, aber dringend ihre Drohnen und Taktiken verbessern müssten. Vor allem fehle es den Kommandanten an einem tiefen Verständnis für diese neue Art der Kriegsführung. „Westliche Streitkräfte können nicht verstehen, wie es wirklich ist. Man muss das mit eigenen Augen gesehen haben“, sagte er über die brutale Realität des Drohnenkriegs.