Das sind die stillen Profiteure des Song-Contests

„Seien es Glitzer-Jacken oder Schminke für den Cosmó-Stern. Die Leute kommen zu uns und sind in Song Contest-Laune“, zählt er auf. Da kann es sogar einmal vorkommen, dass notgedrungen das Make-Up noch vor Ort angepasst werden muss (siehe Bild), scherzt Haas. Laut einer Studie des Forschungsinstituts Eco Austria soll der Song Contest etwa 730 Millionen Euro an Werbewert für das Land bringen. Bei der Beschäftigung erwartet man einen Anstieg von 550 Vollzeitäquivalenten durch den Bewerb.