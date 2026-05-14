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Das sind die stillen Profiteure des Song-Contests

Wien
14.05.2026 19:00
Zwar fällt die Zwischenbilanz der Hotels eher nüchtern aus, dennoch gibt es in der Stadt einige, ...
Zwar fällt die Zwischenbilanz der Hotels eher nüchtern aus, dennoch gibt es in der Stadt einige, die vom mehrtägigen Musikspektakel in der Stadthalle profitieren.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Lisa Schinagl
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Lisa Schinagl und Christoph Engelmaier

Von Security bis Würstelstand: Der Song Contest ist auf alle Branchen übergeschwappt. Immerhin zählen nicht nur die großen, sondern viele lokale Firmen zu den Gewinnern rund um das Wettsingen in der Stadthalle

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Begeisterung sieht anders aus: Ein „Krone“-Rundruf ergab vor wenigen Tagen, dass sich Hoteliers und Apartmentvermieter mehr vom Song Contest-Ansturm erhofften. Nichtsdestotrotz zeigt der Tourismusverband zumindest ein verhaltenes Lächeln.

Bei den Liveshows werden die Zuschauer unter anderem mit Handscannern kontrolliert.
Bei den Liveshows werden die Zuschauer unter anderem mit Handscannern kontrolliert.(Bild: Eva Manhart)

Größer ist der Grinser hingegen bei den Sicherheitsfirmen, die die Ausschreibungen für Stadthalle und Eurovision Village am Rathausplatz für sich verbuchen konnten. Profiteure des ESC sind aber nicht nur die großen Marketingfirmen, Tourismusbetriebe, Zulieferer und Kooperationspartner. Sondern auch jene, die einem bei den Begriffen Wertschöpfung und Song Contest nicht gleich in den Sinn kommen.

57
MILLIONEN EURO
So hoch soll laut Studien der wirtschaftliche Impuls des ESC alleine in Wien sein. Die Veranstaltungskosten belaufen sich auf 36 Millionen Euro.

So etwa die zahlreichen Würstelstände in der Stadt. Die zwar auch eigene Song-Contest-Events austragen. Aber vor allem jene in unmittelbarer Nähe der Stadthalle kommen zum Handkuss. Auch die Wirte mischen kräftig mit. Das Stadthallenbräu, genau gegenüber des Veranstaltungsortes.

Die saftige Käsekrainer nach oder vor der Stadthallen-Show geht bei Fans runter wie Öl.
Die saftige Käsekrainer nach oder vor der Stadthallen-Show geht bei Fans runter wie Öl.(Bild: SANDRA OBLAK)

Aber nicht nur Foodtrucks machen sich die müden Beine nach den Shows in der Halle zu nutze. Auch Taxis stehen reihenweise auf der eingerichteten Zone nahe der Lugner City für einen unkomplizierten Heimweg bereit. Mit Erfolg, wie eine Sprecherin von Taxi 40100 erklärt. „Wir merken seit einer Woche eine erhöhte Nachfrage um 20 Prozent“, sagt sie. Da spiele ihnen auch das Wetter in die Karten. „Bei Regen fahren die Leute weniger mit den Öffis“.

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Zur bestmöglichen Vorbereitung auf das Wettsingen und die Rundum-Events streben die Fans nach bunten Outfits. Diese finden sie in diversen Kostümgeschäften in der Stadt. Der Laden Witte in der Wienzeile ist da eine gern gesehene Anlaufstelle, erzählt Chef Günther Haas.

Das Kostümgeschäft Witte im 6. Bezirk wurde kurzerhand zum Schminkstudio für ESC-Begeisterte.
Das Kostümgeschäft Witte im 6. Bezirk wurde kurzerhand zum Schminkstudio für ESC-Begeisterte.(Bild: Witte)

„Seien es Glitzer-Jacken oder Schminke für den Cosmó-Stern. Die Leute kommen zu uns und sind in Song Contest-Laune“, zählt er auf. Da kann es sogar einmal vorkommen, dass notgedrungen das Make-Up noch vor Ort angepasst werden muss (siehe Bild), scherzt Haas. Laut einer Studie des Forschungsinstituts Eco Austria soll der Song Contest etwa 730 Millionen Euro an Werbewert für das Land bringen. Bei der Beschäftigung erwartet man einen Anstieg von 550 Vollzeitäquivalenten durch den Bewerb.

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