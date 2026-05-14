Im Suff vor Spaziergängerin masturbiert

Erst masturbiert, dann randaliert

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür lieferte er am 10. April: Laut Anklage ließ der Mann am Frödischbach in der Gemeinde Sulz die Hose herunter und begann zu onanieren. Dabei soll er eine vorbeigehende Frau beobachtet und ihr sogar noch zugewunken haben. Die verständlicherweise geschockte Spaziergängerin alarmierte daraufhin die Polizei. Als diese einschritt, folgte gleich der nächste Akt des Dramas. Der Angeklagte leistete erbitterten Widerstand und soll unter anderem einen Beamten gestoßen haben. In der Arrestzelle ging der Abend schließlich in die Verlängerung: Dort riss er eine Klingel aus der Wand. Der Schaden belief sich auf rund 150 Euro. Die Zelle war danach vorübergehend unbenutzbar.