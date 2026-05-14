Bosch macht E-Bikes stärker – und besser zu fahren

E-Bikes werden seit Jahren immer leistungsfähiger. Doch mit dem neuen Software-Update, das mehr Power für den CX-Antrieb liefert, zeigt Bosch, dass es nicht mehr nur um Zahlen geht. Im Mittelpunkt steht das Fahrgefühl – also wie sich ein E-Bike tatsächlich anfühlt.
Die „Radkrone“ konnte das neue Software-Update für die im Vorjahr präsentierte fünfte Generation des beliebten Bosch-CX-Antriebs dort testen, wo es wirklich darauf ankommt: auf den steilen und teils ruppigen Trails rund um den Ledrosee, in den Bergen hoch über dem italienischen Gardasee. Mit dabei Bosch-Chef Claus Fleischer, der den neuen Ansatz selbst erklärte.
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