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Software-Update

Bosch macht E-Bikes stärker – und besser zu fahren

Radkrone
14.05.2026 11:00
Bosch E-Bike-Boss Claus Fleischer zeigte am Ledrosee, wie viel Leistung das Update bringt.
Bosch E-Bike-Boss Claus Fleischer zeigte am Ledrosee, wie viel Leistung das Update bringt.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

E-Bikes werden seit Jahren immer leistungsfähiger. Doch mit dem neuen Software-Update, das mehr Power für den CX-Antrieb liefert, zeigt Bosch, dass es nicht mehr nur um Zahlen geht. Im Mittelpunkt steht das Fahrgefühl – also wie sich ein E-Bike tatsächlich anfühlt.

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Die „Radkrone“ konnte das neue Software-Update für die im Vorjahr präsentierte fünfte Generation des beliebten Bosch-CX-Antriebs dort testen, wo es wirklich darauf ankommt: auf den steilen und teils ruppigen Trails rund um den Ledrosee, in den Bergen hoch über dem italienischen Gardasee. Mit dabei Bosch-Chef Claus Fleischer, der den neuen Ansatz selbst erklärte.

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