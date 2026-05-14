Bosch macht E-Bikes stärker – und besser zu fahren

Die „Radkrone“ konnte das neue Software-Update für die im Vorjahr präsentierte fünfte Generation des beliebten Bosch-CX-Antriebs dort testen, wo es wirklich darauf ankommt: auf den steilen und teils ruppigen Trails rund um den Ledrosee, in den Bergen hoch über dem italienischen Gardasee. Mit dabei Bosch-Chef Claus Fleischer, der den neuen Ansatz selbst erklärte.