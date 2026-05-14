Pferde verletzt: Wolf wurde von Wildkamera gefilmt

Nach der mutmaßlichen Wolfsattacke auf zwei Pferde im Kärntner Gailtal gibt es zumindest einen ersten Beweis: Ein Wolf ist nahe der Koppel in eine Fotofalle getappt. Die Analyse der DNA-Spuren bleibt noch aus.
Die beiden Haflinger der Gailtaler Pferdebesitzerin Natalie Mörtl (19) wurden vergangenes Wochenende auf dem Feistritzer Moos verletzt. Der Verdacht fiel sofort auf Wölfe, welche die beiden Stuten nachts durch die mit einem Elektrozaun umzäunte Koppel nahe dem Dorf getrieben haben sollen.
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