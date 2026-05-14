Familienhelfer warnen nach Drama um Siebenjährige

Früher sechs Stunden pro Woche, jetzt die Hälfte

Und sie nennt ein Beispiel: „Wenn früher sechs Wochenstunden bei einer Familie bewilligt wurden, sind es heute oft nur mehr zwei oder drei.“ Die Landesregierung habe sich im Doppelbudget entschlossen, hier den Sparstift anzusetzen. „Wir haben dagegen protestiert und auf die negativen Auswirkungen aufmerksam gemacht“, sagt Genelin. Denn fehlende Präventionsarbeit werde auch die Folgekosten erhöhen – etwa dann, wenn ungelöste Probleme in den Familien in eine Fremdunterbringung von Kindern münde.