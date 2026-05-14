Tumor, Neuers „Kapperl-Fang“ & Sturmpartner Neymar

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Fußball National
14.05.2026 12:30
Einer der härtesten Gegenspieler Hosiners (li.): David Alaba.
Einer der härtesten Gegenspieler Hosiners (li.): David Alaba.(Bild: GEPA)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Philipp Hosiner blickt im Interview mit der „Krone“ auf eine äußerst bewegte Karriere zurück. Das Torjäger-Herz des 36-Jährigen hängt weiterhin an seinen Veilchen. Auch nach dem Karriereende bleibt er den Violetten treu!

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Eine violette Legende hängt ihre Schuhe an den Nagel. Am Donnerstag schnürt Philipp Hosiner (36) zum letzten Mal seine „Packler“, wird mit den Young Violets sein finales Profispiel bestreiten. Davor blickt er in der „Krone“ auf eine bewegte Karriere zurück.

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