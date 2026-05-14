Wiener Merchandise-Stand feiert Vielfalt und Liebe

Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien sorgt für großen Fan-Andrang in der Stadt. Mitten im Trubel hat krone.tv mit Mag. Niclas Schmiedmaier sowie Mag. Dieter Hepp über „Wienliebe“, ihren Merchandise-Stand und darüber gesprochen, warum der ESC so viele Menschen anlockt. Mehr dazu im Video.