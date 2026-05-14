Dank des „Verrückten“ einer der Geheimfavoriten

Mit nur knapp 3,5 Millionen Einwohner ist Uruguay bevölkerungstechnisch kein Krösus. Doch das fuballverrückte Land schafft es immer wieder, ein Nationalteam zu stellen, das zum erweiterten Favoritenkreis zählt. Das ist auch bei der Endrunde 2026 so – nicht zuletzt wegen eines Exzentrikers auf der Bank, den schon Cruyff und jetzt auch Guardiola als Inspirationsquelle nennen.
Uruguay qualifizierte sich in Südamerika zum bereits fünften Mal in Serie für eine WM, ließ dabei mit einem 2:0 gegen Brasilien oder einem 2:0 in Argentiniens „Fußball-Heiligtum“ La Bombonera von Boca Juniors in Buenos Aires aufhorchen.
Als Kopf der Mannschaft gilt Federico Valverde, bei Real Madrid zuletzt Teamkollege von ÖFB-Kapitän David Alaba. Der 27-Jährige zählt zu den besten Mittelfeldspielern der Welt, ist aber beileibe nicht der einzige bekannte Name der „Celeste“. Den der Kader des zweifachen Weltmeisters ist hochkarätig besetzt: In der Abwehr räumt Barcelonas Ronald Araujo neben Atletico-Madrid-Abrissbirne Jose Maria Gimenez und Napolis Mathias Oliveira auf. Das Zentrum stabilisieren Tottenhams Rodrigo Bentancur und Manuel Ugarte von Paris Saint-Germain.
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