Dank des „Verrückten“ einer der Geheimfavoriten

Uruguay qualifizierte sich in Südamerika zum bereits fünften Mal in Serie für eine WM, ließ dabei mit einem 2:0 gegen Brasilien oder einem 2:0 in Argentiniens „Fußball-Heiligtum“ La Bombonera von Boca Juniors in Buenos Aires aufhorchen.

Als Kopf der Mannschaft gilt Federico Valverde, bei Real Madrid zuletzt Teamkollege von ÖFB-Kapitän David Alaba. Der 27-Jährige zählt zu den besten Mittelfeldspielern der Welt, ist aber beileibe nicht der einzige bekannte Name der „Celeste“. Den der Kader des zweifachen Weltmeisters ist hochkarätig besetzt: In der Abwehr räumt Barcelonas Ronald Araujo neben Atletico-Madrid-Abrissbirne Jose Maria Gimenez und Napolis Mathias Oliveira auf. Das Zentrum stabilisieren Tottenhams Rodrigo Bentancur und Manuel Ugarte von Paris Saint-Germain.