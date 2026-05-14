Der Kunstkrimi um das teuerste Gemälde der Welt

Juli 2011: Die Meldung, wonach ein Leonardo da Vinci zugeschriebenes Gemälde, das lange als verschollen und womöglich zerstört galt, wieder aufgetaucht ist, versetzt die internationale Kunstwelt in Verzücken. Gemalt von einem der berühmtesten Künstler der Geschichte, dessen Werke noch dazu extrem selten sind - weniger als 20 existierende Gemälde stammen aus seiner Hand - ist es die erste Entdeckung eines Leonardo-Gemäldes seit dem Jahr 1909. Damals taucht die „Madonna Benois“, die sich heute in der Eremitage in St. Petersburg befindet, nach Jahrhunderten wieder auf.