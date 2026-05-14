Der Kunstkrimi um das teuerste Gemälde der Welt

Vor 15 Jahren wird Leonardo da Vincis Gemälde „Salvator Mundi“ der Weltöffentlichkeit präsentiert. Rasch kommen Spekulationen auf: Ist das später für 450 Millionen Dollar versteigerte Christusbild ein verschollenes Meisterwerk oder der größte Betrug der Kunstgeschichte? Und: Wo ist das kontroverse Gemälde heute? Krone+ rollt den irrwitzigen Kunstkrimi auf.
Juli 2011: Die Meldung, wonach ein Leonardo da Vinci zugeschriebenes Gemälde, das lange als verschollen und womöglich zerstört galt, wieder aufgetaucht ist, versetzt die internationale Kunstwelt in Verzücken. Gemalt von einem der berühmtesten Künstler der Geschichte, dessen Werke noch dazu extrem selten sind - weniger als 20 existierende Gemälde stammen aus seiner Hand - ist es die erste Entdeckung eines Leonardo-Gemäldes seit dem Jahr 1909. Damals taucht die „Madonna Benois“, die sich heute in der Eremitage in St. Petersburg befindet, nach Jahrhunderten wieder auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.