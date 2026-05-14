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„Salvator Mundi“

Der Kunstkrimi um das teuerste Gemälde der Welt

Kultur
14.05.2026 18:31
„Salvator Mundi“: 450 Millionen Dollar für ein Leonardo-da-Vinci-Meisterwerk – oder doch nur ein ...
„Salvator Mundi“: 450 Millionen Dollar für ein Leonardo-da-Vinci-Meisterwerk – oder doch nur ein übermaltes Gemälde eines seiner Schüler?(Bild: EPA)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Vor 15 Jahren wird Leonardo da Vincis Gemälde „Salvator Mundi“ der Weltöffentlichkeit präsentiert. Rasch kommen Spekulationen auf: Ist das später für 450 Millionen Dollar versteigerte Christusbild ein verschollenes Meisterwerk oder der größte Betrug der Kunstgeschichte? Und: Wo ist das kontroverse Gemälde heute? Krone+ rollt den irrwitzigen Kunstkrimi auf.

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Juli 2011: Die Meldung, wonach ein Leonardo da Vinci zugeschriebenes Gemälde, das lange als verschollen und womöglich zerstört galt, wieder aufgetaucht ist, versetzt die internationale Kunstwelt in Verzücken. Gemalt von einem der berühmtesten Künstler der Geschichte, dessen Werke noch dazu extrem selten sind - weniger als 20 existierende Gemälde stammen aus seiner Hand - ist es die erste Entdeckung eines Leonardo-Gemäldes seit dem Jahr 1909. Damals taucht die „Madonna Benois“, die sich heute in der Eremitage in St. Petersburg befindet, nach Jahrhunderten wieder auf.

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