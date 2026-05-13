Kind völlig verwahrlost: Dorf in „Schockstarre“

Zwei Wochen unerreichbar, dann selbst gestellt

Für fast zwei Wochen waren die Eltern dann nicht für die Ermittler erreichbar, sie meldeten sich nun aber selbst bei einer Polizeiinspektion. Am Montag bzw. Dienstag erfolgte die Festnahme. Das Drama war wohl auch deshalb so lange unentdeckt geblieben, weil die Eltern die Siebenjährige daheim unterrichteten. Eine kürzliche Aufforderung zur Rückkehr in die Schule ignorierten sie.