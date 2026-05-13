Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bürgermeister spricht

Kind völlig verwahrlost: Dorf in „Schockstarre“

Tirol
13.05.2026 20:00
Die Eltern des Mädchens meldeten sich letztlich selbst bei einer Polizeiinspektion (Symbolbild).
Die Eltern des Mädchens meldeten sich letztlich selbst bei einer Polizeiinspektion (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Die Nachricht von der entsetzlichen Vernachlässigung eines siebenjährigen Mädchens verbreitete sich im betroffenen Tiroler Dorf blitzschnell. „Wir sind in einer Schockstarre“, sagte der Bürgermeister zur „Krone“. Anzeichen für das Drama habe es vorher nicht gegeben. Das Kind war offiziell in häuslichem Unterricht.

0 Kommentare

Im Dorf mit nur etwas mehr als 1000 Einwohnern sickerte rasch durch, dass die Eltern unter Verdacht stehen – und dass in der Familie in jüngster Zeit etwas Entsetzliches vorgegangen sein muss. „Damit konnte niemand rechnen“, grübelt der Bürgermeister.

Der Vater sei durchaus im Dorfgeschehen präsent gewesen, die Mutter eher weniger. Wie oft bei solchen Dramen hinter vier Wänden war das Bild nach außen – zumindest halbwegs – intakt.

Zitat Icon

Dieser Fall hat uns völlig unvorbereitet getroffen, mit so etwas rechnet niemand.

Der Bürgermeister

Laut Dorfchef habe die „unscheinbare“ Familie noch einen kleinen Sohn, der das Kindergartenalter aber noch nicht erreicht habe. Er sei nun auf behördliche Anordnung fremduntergebracht.

Mit Tochter im Krankenhaus aufgetaucht
Wie berichtet, waren die Eltern Ende April mit dem völlig abgemagerten und augenscheinlich verwahrlosten Kind im Krankenhaus aufgetaucht. Daraufhin wurde das Landeskriminalamt eingeschaltet und auch die Staatsanwaltschaft wurde tätig. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Eltern ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum gröblich vernachlässigt und es insbesondere unterlassen haben, rechtzeitig die gebotene medizinische Versorgung ihres Kindes zu gewährleisten“, heißt es. 

Lesen Sie auch:
Für die Eltern klickten die Handschellen
Mangelnde Versorgung
Kritischer Zustand! Eltern von Mädchen (7) in Haft
13.05.2026

Zwei Wochen unerreichbar, dann selbst gestellt
Für fast zwei Wochen waren die Eltern dann nicht für die Ermittler erreichbar, sie meldeten sich nun aber selbst bei einer Polizeiinspektion. Am Montag bzw. Dienstag erfolgte die Festnahme. Das Drama war wohl auch deshalb so lange unentdeckt geblieben, weil die Eltern die Siebenjährige daheim unterrichteten. Eine kürzliche Aufforderung zur Rückkehr in die Schule ignorierten sie.

Das Paar ist seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
13.05.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
134.165 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
116.545 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Österreich
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
82.484 mal gelesen
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1486 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
873 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
831 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf