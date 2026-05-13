Kind völlig verwahrlost: Dorf in „Schockstarre“

Die Nachricht von der entsetzlichen Vernachlässigung eines siebenjährigen Mädchens verbreitete sich im betroffenen Tiroler Dorf blitzschnell. „Wir sind in einer Schockstarre“, sagte der Bürgermeister zur „Krone“. Anzeichen für das Drama habe es vorher nicht gegeben. Das Kind war offiziell in häuslichem Unterricht.
Im Dorf mit nur etwas mehr als 1000 Einwohnern sickerte rasch durch, dass die Eltern unter Verdacht stehen – und dass in der Familie in jüngster Zeit etwas Entsetzliches vorgegangen sein muss. „Damit konnte niemand rechnen“, grübelt der Bürgermeister.
Der Vater sei durchaus im Dorfgeschehen präsent gewesen, die Mutter eher weniger. Wie oft bei solchen Dramen hinter vier Wänden war das Bild nach außen – zumindest halbwegs – intakt.
Dieser Fall hat uns völlig unvorbereitet getroffen, mit so etwas rechnet niemand.
Der Bürgermeister
Laut Dorfchef habe die „unscheinbare“ Familie noch einen kleinen Sohn, der das Kindergartenalter aber noch nicht erreicht habe. Er sei nun auf behördliche Anordnung fremduntergebracht.
Mit Tochter im Krankenhaus aufgetaucht
Wie berichtet, waren die Eltern Ende April mit dem völlig abgemagerten und augenscheinlich verwahrlosten Kind im Krankenhaus aufgetaucht. Daraufhin wurde das Landeskriminalamt eingeschaltet und auch die Staatsanwaltschaft wurde tätig. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Eltern ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum gröblich vernachlässigt und es insbesondere unterlassen haben, rechtzeitig die gebotene medizinische Versorgung ihres Kindes zu gewährleisten“, heißt es.
Zwei Wochen unerreichbar, dann selbst gestellt
Für fast zwei Wochen waren die Eltern dann nicht für die Ermittler erreichbar, sie meldeten sich nun aber selbst bei einer Polizeiinspektion. Am Montag bzw. Dienstag erfolgte die Festnahme. Das Drama war wohl auch deshalb so lange unentdeckt geblieben, weil die Eltern die Siebenjährige daheim unterrichteten. Eine kürzliche Aufforderung zur Rückkehr in die Schule ignorierten sie.
Das Paar ist seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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