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Im Alter von 82 Jahren

Skandalpriester Ulrich Küchl nach Unfall gestorben

Österreich
14.05.2026 14:59
In diesem Auto verstarb der wegen einer widerlichen Sex-Affäre in die Schlagzeilen geratene ...
In diesem Auto verstarb der wegen einer widerlichen Sex-Affäre in die Schlagzeilen geratene Ulrich Küchl.(Bild: Krone KREATIV/APA, Polizei Tschechien)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von René Denk
Von Sandra Pichler-Ramsauer und René Denk

Er war alles. Komponist, römisch-katholischer Priester, Seelsorger in allen Lebenslagen. Ulrich Küchl kümmerte sich um seine „Schützlinge“, bis der „Skandal von St. Pölten“ aufflog. Jetzt ist er tot. Krone+ hat die Hintergründe.

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Ein smarter, gut aussehender Kerl mit einem strahlenden Lächeln und schönen Augen, wie es ein „Bekannter“ in einem Interview sagte, nachdem er ihn in einer Wiener Schwulenbar kennenlernen durfte. Es war zu der Zeit, als Ulrich Küchl zurücktrat – sich aus dieser sogenannten Affäre, dem „Skandal von St. Pölten“, zurückzog und als Prälat in der Waldviertler Gemeinde Eisgarn einen Rückzugsort fand.

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