Skandalpriester Ulrich Küchl nach Unfall gestorben

Ein smarter, gut aussehender Kerl mit einem strahlenden Lächeln und schönen Augen, wie es ein „Bekannter“ in einem Interview sagte, nachdem er ihn in einer Wiener Schwulenbar kennenlernen durfte. Es war zu der Zeit, als Ulrich Küchl zurücktrat – sich aus dieser sogenannten Affäre, dem „Skandal von St. Pölten“, zurückzog und als Prälat in der Waldviertler Gemeinde Eisgarn einen Rückzugsort fand.