Zerstört umstrittener Pfiff ein Fußball-Märchen?

Bei Hearts, das den ersten Titel seit 66 Jahren erobern könnte, ist die Empörung groß. „Ich habe die Elfmeterszene gesehen und habe das Gefühl, dass wir gegen alle anderen antreten. Wie kann man zu so einer Entscheidung kommen? Auch Motherwell muss sich total benachteiligt fühlen. Das ist ziemlich widerlich“, so Trainer Derek McInnes. Sein Team hat das Märchen aber weiter selbst in der Hand ...