Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ziemlich widerlich!“

Zerstört umstrittener Pfiff ein Fußball-Märchen?

Fußball International
14.05.2026 18:32
Kann Celtic aufgrund einer umstrittenen Entscheidung doch noch den Meistertitel feiern?
Kann Celtic aufgrund einer umstrittenen Entscheidung doch noch den Meistertitel feiern?(Bild: AP/Robert Perry)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heart of Midlothian ist kurz davor, ein Fußball-Märchen zu schreiben! Doch nun könnte ein umstrittener Elfmeterpfiff die Träume doch noch platzen lassen. Denn durch den Elfer konnte sich Konkurrent und Titelverteidiger Celtic Glasgow drei Punkte sichern und die Titelentscheidung in Schottland auf die Spitze treiben. Beim Underdog ist die Empörung vor dem großen Showdown schier grenzenlos. 

0 Kommentare

Kurz schien es so, als ob das Märchen von Hearts am Mittwochabend schon greifbar ist. Denn Konkurrent und Serienmeister Celtic Glasgow hatte gegen den FC Motherwell große Schwierigkeiten. In der neunten Minute der Nachspielzeit stand es noch 2:2 – doch dann gab es eine umstrittene Entscheidung.

Motherwell-Kicker Nicholson klärt den Ball im eigenen Sechzehner, scheinbar mit dem Kopf. Schiedsrichter Beaton wird vom VAR anschließend zum Monitor gebeten und entschied schließlich auf Elfmeter. Tatsächlich hatte Nicholson beim Kopfball seine Hand auf der Stirn – zu sehen ist aber auch, dass der Mittelfeldspieler zuvor von einem Celtic-Spieler gestoßen wurde. 

„Das ist ziemlich widerlich“
Dennoch bleibt der Unparteiische bei seiner Elfmeterentscheidung. Celtics Kelechi Iheanacho verwandelt eiskalt und sichert damit drei Punkte. Damit steigt am Samstag der ultimative Titel-Showdown bei dem Celtic vor heimischen Fans Tabellenführer Heart of Midlothian zum letzten Spiel der Saison empfängt. 

Ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten. Bei einem Remis von Celtic gegen Motherwell wäre die Meisterschaft zwar auch noch nicht final entschieden gewesen – allerdings hätte der Titelverteidiger dann mit drei Toren Unterschied gewinnen müssen – selbst mit Unterstützung der Heimfans in diesem Jahr eine Herkulesaufgabe. Nun reicht aber ein „einfacher“ Sieg. 

Bei Hearts, das den ersten Titel seit 66 Jahren erobern könnte, ist die Empörung groß. „Ich habe die Elfmeterszene gesehen und habe das Gefühl, dass wir gegen alle anderen antreten. Wie kann man zu so einer Entscheidung kommen? Auch Motherwell muss sich total benachteiligt fühlen. Das ist ziemlich widerlich“, so Trainer Derek McInnes. Sein Team hat das Märchen aber weiter selbst in der Hand ... 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
14.05.2026 18:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
145.732 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
136.932 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Tirol
Kind völlig verwahrlost: Dorf in „Schockstarre“
105.257 mal gelesen
Die Eltern des Mädchens meldeten sich letztlich selbst bei einer Polizeiinspektion (Symbolbild).
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
969 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
837 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
788 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Mehr Fußball International
„Ziemlich widerlich!“
Zerstört umstrittener Pfiff ein Fußball-Märchen?
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe H
Ein Zaubertrupp fast wie die Goldene Generation
Ansage gegen RN
Mbappe warnt: „Weiß, welche Folgen es haben kann!“
Nach Liverpool
Mo Salah: Plötzlich scheint die Türkei ein Thema
Bei 5:3-Sieg
Wieder zwei Tore: Messi ist schon in WM-Form
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf