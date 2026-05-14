Zerstört umstrittener Pfiff ein Fußball-Märchen?

Heart of Midlothian ist kurz davor, ein Fußball-Märchen zu schreiben! Doch nun könnte ein umstrittener Elfmeterpfiff die Träume doch noch platzen lassen. Denn durch den Elfer konnte sich Konkurrent und Titelverteidiger Celtic Glasgow drei Punkte sichern und die Titelentscheidung in Schottland auf die Spitze treiben. Beim Underdog ist die Empörung vor dem großen Showdown schier grenzenlos.
Kurz schien es so, als ob das Märchen von Hearts am Mittwochabend schon greifbar ist. Denn Konkurrent und Serienmeister Celtic Glasgow hatte gegen den FC Motherwell große Schwierigkeiten. In der neunten Minute der Nachspielzeit stand es noch 2:2 – doch dann gab es eine umstrittene Entscheidung.
Motherwell-Kicker Nicholson klärt den Ball im eigenen Sechzehner, scheinbar mit dem Kopf. Schiedsrichter Beaton wird vom VAR anschließend zum Monitor gebeten und entschied schließlich auf Elfmeter. Tatsächlich hatte Nicholson beim Kopfball seine Hand auf der Stirn – zu sehen ist aber auch, dass der Mittelfeldspieler zuvor von einem Celtic-Spieler gestoßen wurde.
„Das ist ziemlich widerlich“
Dennoch bleibt der Unparteiische bei seiner Elfmeterentscheidung. Celtics Kelechi Iheanacho verwandelt eiskalt und sichert damit drei Punkte. Damit steigt am Samstag der ultimative Titel-Showdown bei dem Celtic vor heimischen Fans Tabellenführer Heart of Midlothian zum letzten Spiel der Saison empfängt.
Ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten. Bei einem Remis von Celtic gegen Motherwell wäre die Meisterschaft zwar auch noch nicht final entschieden gewesen – allerdings hätte der Titelverteidiger dann mit drei Toren Unterschied gewinnen müssen – selbst mit Unterstützung der Heimfans in diesem Jahr eine Herkulesaufgabe. Nun reicht aber ein „einfacher“ Sieg.
Bei Hearts, das den ersten Titel seit 66 Jahren erobern könnte, ist die Empörung groß. „Ich habe die Elfmeterszene gesehen und habe das Gefühl, dass wir gegen alle anderen antreten. Wie kann man zu so einer Entscheidung kommen? Auch Motherwell muss sich total benachteiligt fühlen. Das ist ziemlich widerlich“, so Trainer Derek McInnes. Sein Team hat das Märchen aber weiter selbst in der Hand ...
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