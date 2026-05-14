Warum es im WM-Kampf der MotoGP nicht krachen wird

Favorit auf Umwegen

Der Titel führt heuer nur über das Duo, das unterschiedlicher kaum sein könnte, wie Gustl Auinger weiß: „Bezzecchi ist ein Fahrer, der sich selbst immer kleiner sieht, als er tatsächlich ist. Er hat für jeden Karriereschritt einen kleinen Schubser gebraucht. Beim MotoGP-Aufstieg hat ihm Valentino Rossi zugeredet, den Sprung zum Werksfahrer bei Aprilia hat er nur gemacht, weil er nicht die Nummer eins mit all der Entwicklungsarbeit sein musste.“