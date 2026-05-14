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10 Jahre Frutura Thermal-Gemüsewelt

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14.05.2026 18:30
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Blumauer.)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Frutura hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Gemüseanbau nachhaltig und effizient zu gestalten. Damit dies auch gelingt, nutzt das Unternehmen aus Hartl ein raffiniertes Kreislaufsystem aus dem heißen Thermalwasser vor Ort. Zum 10-jährigen Jubiläum verlost die „Krone“ zusammen mit Frutura nun eine von 250 Blumauer. Gemüseboxen á 4 kg. 

Seit zehn Jahren steht die Frutura Thermal-Gemüsewelt in Bad Blumau für innovative, moderne und nachhaltige Landwirtschaft. Das Besondere daran: die Nutzung von Geothermie. Dabei wird natürlich heißes Thermalwasser aus mehreren hundert Metern Tiefe an die Oberfläche gefördert und als umweltfreundliche Energiequelle für die Beheizung der Gewächshäuser genutzt. So entsteht ein konstant warmes Klima, das ideale Bedingungen für den ganzjährigen Gemüseanbau schafft. Unabhängig von Wetter und fossilen Energieträgern. 

Durch dieses Kreislaufsystem wachsen in Bad Blumau aromatische Tomaten, Gurken, Paprika oder Champignons besonders ressourcenschonend heran und sind exklusiv bei SPAR erhältlich. Ergänzt wird der Anbau durch biologische Schädlingsbekämpfung mit Nützlingen sowie moderne Technologien wie Drohnen zur Qualitätskontrolle und Ernteplanung.

Die Frutura Thermal-Gemüsewelt gilt heute als eines der führenden Leuchtturmprojekte Europas und zeigt eindrucksvoll, wie regionale Lebensmittelproduktion nachhaltig, effizient und zukunftsorientiert funktionieren kann. Sichern Sie sich jetzt eine von vielen Jubiläumsboxen und schmecken Sie höchste Qualität im Einklang mit der Natur. Mehr Informationen zu den Blumauer. Produkten finden Sie unter www.frutura.com

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum 10-jährigen Jubiläum Blumauer. Jubiläumsboxen á 4kg bestehend aus Cherrytomaten, Rispentomaten, Midi Tomaten, Gurken, Melanzani & Spitzpaprika. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. Mai, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Klima Newsletters gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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