10 Jahre Frutura Thermal-Gemüsewelt

Seit zehn Jahren steht die Frutura Thermal-Gemüsewelt in Bad Blumau für innovative, moderne und nachhaltige Landwirtschaft. Das Besondere daran: die Nutzung von Geothermie. Dabei wird natürlich heißes Thermalwasser aus mehreren hundert Metern Tiefe an die Oberfläche gefördert und als umweltfreundliche Energiequelle für die Beheizung der Gewächshäuser genutzt. So entsteht ein konstant warmes Klima, das ideale Bedingungen für den ganzjährigen Gemüseanbau schafft. Unabhängig von Wetter und fossilen Energieträgern.