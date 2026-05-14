Hantavirus-Ausbruch ging wohl von einer Person aus

Spur nach Österreich

Auch ein Österreicher war kurz mit einer mit dem Hantavirus infizierten Frau in einem Flugzeug und gilt nun als Niedrigrisiko-Kontaktperson. Darüber informierte das Gesundheitsministerium am Mittwoch. Die Frau war damals bereits schwer erkrankt, weshalb die Crew entschied, dass sie nicht mitfliegen durfte. Die Niederländerin starb wenig später in Johannesburg. Eine Ansteckung des Österreichers gilt als äußerst unwahrscheinlich. Der Mann hat keine Symptome.