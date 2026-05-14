Schweigeminute, Trauerflor und emotionale Worte

Schon zuvor hatte der Traditionsverein ein emotionales Statement auf Instagram gepostet. „Wir verlieren eine Legende, einen großen Fußball-Philosophen und einen Freund“, ist dort zu lesen. Die Mannschaft absolviert das Spiel gegen Bregenz mit Trauerflor. Zudem gab es eine emotionale Schweigeminute für die Vereins-Ikone. Die Stimmung im Stadion war gedrückt, aber es gab nach Ende der Schweigeminute viel und anhaltenden Applaus für Tatar.