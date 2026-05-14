Fünf Italiener sterben bei Tauchgang vor Malediven

Höhlen in rund 50 Metern Tiefe

Laut dem italienischen Außenministerium könnten die Taucher ums Leben gekommen sein, als sie versuchten, Höhlen in etwa 50 Metern Tiefe zu erkunden. Das Außenministerium und die italienische Botschaft in Colombo, Sri Lanka, verfolgen den Fall und stehen in Kontakt mit den Angehörigen.