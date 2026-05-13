KI-generierte „Trump-Fans“ auf Stimmenfang im Web

Bis zu den Zwischenwahlen zum US-Kongress dauert es noch fast ein halbes Jahr, doch der Wahlkampf in den Onlinediensten ist längst im Gang: Blonde Frauen im Badeanzug oder in Militäruniform überschütten in Videos Donald Trump mit Lob und verunglimpfen seine Gegner. Diese Fans des US-Präsidenten wirken real, doch tatsächlich sind sie meist Produkt Künstlicher Intelligenz. Seit Langem nimmt Desinformation vor Wahlen zu, doch mit KI erreicht die Manipulation ein neues Ausmaß.