Promi-Quereinsteiger: Willi Gabalier wird Lehrer!

Er war „Dancing Star“, Moderator von „Bares für Rares“ – und wird nun Lehrer! Der „Krone“ verrät Willi Gabalier, Bruder des Volks-Rock‘n‘Rollers Andreas Gabalier, warum er zum Quereinsteiger wird. Und was er ab Herbst in Graz unterrichtet.
Der „Chancenbonus“ bringt auch ihm eine tolle Chance: Willi Gabalier wird Lehrer! Der „Dancing Star“ und Bruder von Volks-Rock’n’ Roller Andreas Gabalier ist der prominenteste Quereinsteiger in die heimische Bildungslandschaft. Gegenüber der „Krone“ lüftet der 44-Jährige das bis dato gut gehütete Geheimnis: „Ab Herbst ist es so weit, ich werde an der Mittelschule Viktor Kaplan in Graz Kunst unterrichten.“
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