Promi-Quereinsteiger: Willi Gabalier wird Lehrer!

Der „Chancenbonus“ bringt auch ihm eine tolle Chance: Willi Gabalier wird Lehrer! Der „Dancing Star“ und Bruder von Volks-Rock’n’ Roller Andreas Gabalier ist der prominenteste Quereinsteiger in die heimische Bildungslandschaft. Gegenüber der „Krone“ lüftet der 44-Jährige das bis dato gut gehütete Geheimnis: „Ab Herbst ist es so weit, ich werde an der Mittelschule Viktor Kaplan in Graz Kunst unterrichten.“