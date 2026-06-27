Warum bei Pensionen oft der Schein trügt

Eine Staffelung hat die Regierung auch für 2027 fixiert: Bis 1308 Euro brutto gibt es eine volle Inflationsanpassung um 3,3 Prozent. Zwischen 1309 und 6930 Euro brutto wird die Erhöhung 2,95 Prozent betragen und über 6930 Euro brutto gibt es einen monatlichen Fixbetrag von 204,44 Euro. Die Folge: Auch wenn die Pensionen bei einem Blick auf die Absolutbeträge steigen – oft trügt der Schein. Denn bei vielen Menschen sinkt die Kaufkraft in Wahrheit weiter.