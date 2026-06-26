Kampf um Titel wird zum Duell der Generationen

Noch sind es 41 Punkte, die Kimi Antonelli an der WM-Spitze von seinem Verfolger Lewis Hamilton trennen. Doch in den letzten drei Rennen konnte der siebenfache Weltmeister acht Zähler auf das junge Mercedes-Ass aufholen, könnte Spielberg sogar zum Wendepunkt der Weltmeisterschaft werden – in einem Duell der Generationen.