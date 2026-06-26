Kampf um Titel wird zum Duell der Generationen

In Spielberg eröffnet Lewis Hamilton seine Aufholjagd auf Kimi Antonelli. Vom guten Karten im WM-Poker will der Brite aber noch nichts wissen. Sein junger Widersacher weiß: „Ich muss jetzt für alles gewappnet sein.“
Noch sind es 41 Punkte, die Kimi Antonelli an der WM-Spitze von seinem Verfolger Lewis Hamilton trennen. Doch in den letzten drei Rennen konnte der siebenfache Weltmeister acht Zähler auf das junge Mercedes-Ass aufholen, könnte Spielberg sogar zum Wendepunkt der Weltmeisterschaft werden – in einem Duell der Generationen.
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