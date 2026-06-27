WM-Märchen: Nach Sensation gibt’s kein Halten mehr

Gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme sorgt der Fußballzwerg für Furore. Mit dem Erreichen des Sechzehntelfinales ist das Sommermärchen von Kap Verde endgültig perfekt. Folgt nun die Mega-Sensation gegen Argentinien? „Wir werden daran glauben, dann ist alles möglich“, so Duarte.