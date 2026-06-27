WM-Märchen: Nach Sensation gibt’s kein Halten mehr

Unglaublich, aber wahr: Kap Verde steht bei der Weltmeisterschaft völlig überraschend in der K.-o.-Phase! Als der spanische Sieg gegen Uruguay im Parallelspiel feststand, gab es beim Fußballzwerg kein Halten mehr.
Der rund 600.000 Einwohner zählende Inselstaat Kap Verde schaffte in der Nacht auf Samstag in Houston ein torloses Remis gegen Saudi-Arabien. Weil Spanien gleichzeitig Uruguay mit 1:0 bezwingen konnte, landete der krasse Außenseiter hinter den Iberern auf Platz zwei in Gruppe H.
Via Handy verfolgte man das Geschehen im Parallelspiel. Als der Schlusspfiff ertönte, flippten die Fußballhelden von Kap Verde vor Freude völlig aus. Wunderschöne Szenen – hier zu sehen im Video:
Es ist ein historischer Erfolg – erstmals seit 20 Jahren gelang einem WM-Neuling der Aufstieg in die K.-o.-Phase.
„Einfach verrückt“
„Es ist einfach verrückt. Ich glaube, ich lebe in einem Traum. Jetzt wird eine große Party gefeiert. Ganz Kap Verde ist heute glücklich“, jubelte Mittelfeldmann Deroy Duarte.
Besondere Belohnung
Und nun gibt’s eine ganz besondere Belohnung: Im Sechzehntelfinale wartet Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi.
Gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme sorgt der Fußballzwerg für Furore. Mit dem Erreichen des Sechzehntelfinales ist das Sommermärchen von Kap Verde endgültig perfekt. Folgt nun die Mega-Sensation gegen Argentinien? „Wir werden daran glauben, dann ist alles möglich“, so Duarte.
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