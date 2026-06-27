„Jetzt ist es aber Zeit, den Fokus zu verlagern“

Es gibt Wochenenden, die einen daran erinnern, warum sich all die Anstrengungen lohnen. Brünn war eines davon. Ein Sieg stärkt immer das Selbstvertrauen, aber er bestätigt auch, dass die tägliche Arbeit in die richtige Richtung geht. Und in einer Woche, die für mich ohnehin schon etwas ganz Besonderes ist, kam noch eine weitere wichtige Nachricht hinzu: meine Vertragsverlängerung mit dem Ducati Lenovo Team.