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Jetzt schiebt sich die Hitzeglocke über Österreich

Österreich
27.06.2026 05:00
Ausreichend trinken und Schatten suchen: die Devise für das Wochenende
Ausreichend trinken und Schatten suchen: die Devise für das Wochenende(Bild: kieferpix - stock.adobe.com)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Fällt der Rekord? Die Zeichen stehen auf Ja. Das Wochenende dürfte in Österreich das heißeste Juni-Wochenende der Messgeschichte werden. Meteorologen sehen das schon als recht wahrscheinlich an. Allerdings könnte auch bereits jetzt der österreichische Allzeitrekord von 40,5 Grad fallen – denn am Sonntag drohen laut letzter Prognosen sogar bis zu 41 Grad.

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Die Hitzeglocke über Europa schiebt sich weiter in Richtung Österreich und entfaltet am Wochenende ihre volle und gefährliche Wirkung. Bereits für den Samstag wird im Osten des Landes die Warnstufe von Orange auf Rot angehoben – davon betroffen sind die Bundesländer Wien, Niederösterreich, das Burgenland und Oberösterreich.

Erwartet werden vielerorts Werte von bis zu 39 Grad, auch der 40er könnte erreicht werden. Am „kühlsten“ bleibt es bei etwa 35 Grad ganz im Westen. 

Überblick für den Samstag
Das Wetter in den Bundesländern
  • Wien: Es bleibt meist wolkenlos, erst ab dem Nachmittag lassen sich ein paar Wolken blicken. Der Wind weht schwach, Temperaturen um 38 Grad.
  • Niederösterreich: Meist wolkenlos, vereinzelt Quellwolken. Schwacher Wind, Temperaturen bis zu 39 Grad.
  • Burgenland: Nahezu wolkenloser Himmel, schwacher Wind, Temperaturen bis zu 39 Grad.
  • Steiermark: Meist wolkenlos, nur über den Bergen vereinzelt Quellwolken. Bis zu 37 Grad.
  • Oberösterreich: Kaum Wolken, geringe Gewitter- bzw. Regengefahr. Bis zu 39 Grad werden erwartet.
  • Salzburg: Meist harmlose Quellwolken im Bergland. Vor allem im Pinzgau am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Höchsttemperaturen bis zu 38 Grad.
  • Kärnten: Vereinzelt ein paar Quellwolken, ansonsten wolkenlos. Es wird rasch heiß: bis zu 37 Grad.
  • Tirol: Ab Mittag entstehen erste Quellwolken über dem Bergland, die im weiteren Verlauf zahlreicher und größer werden. Ab dem späten Nachmittag bis in den Abend hinein an beiden Seiten des Alpenhauptkamms lokale, kräftige Hitzegewittern zu erwarten. Der Höhepunkt dieser Hitzewelle ist erreicht: bis zu 38 Grad.
  • Vorarlberg: Der Höhepunkt der Hitzewelle wird auch hier am Nachmittag erreicht. Werte von bis zu 37 Grad sind möglich. Ab Mittag erste Quellwolken über dem Bergland, ab dem späten Nachmittag bis in den Abend hinein vom Bregenzerwald bis ins Montafon kräftige Hitzegewitter möglich.

Am Sonntag steigen nicht nur die Temperaturen noch einmal an, auch die rote Hitzewarnung wird ausgedehnt, und zwar Richtung Süden. Sie gilt an diesem Tag auch für die Steiermark und Kärnten.

Hitzeallzeitrekord wackelt schon im Juni
Zudem wackelt der österreichische Hitzeallzeitrekord, der im August 2013 aufgestellt wurde. Damals hatte es in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 Grad. Diese könnten laut aktueller Prognose übertroffen werden. Für Wien meldete GeoSphere Temperaturen von bis zu 41 Grad, nur unbedeutend niedrigere Werte für Niederösterreich mit bis zu 40 Grad. 

Gut beraten ist man jedenfalls, in den kommenden Tagen Schutz im Schatten oder am besten gleich in Innenräumen zu suchen. Die pralle Sonne sollte jedenfalls gemieden werden, gleichzeitig sollte vermehrt getrunken werden. Denn gerade bei Hitze meldet sich das Durstgefühl oftmals zu spät. Das gilt nicht nur für vulnerable Gruppen wie Pensionisten, Kleinkinder oder Menschen mit Vorerkrankungen. 

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