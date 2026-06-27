Jetzt schiebt sich die Hitzeglocke über Österreich

Gut beraten ist man jedenfalls, in den kommenden Tagen Schutz im Schatten oder am besten gleich in Innenräumen zu suchen. Die pralle Sonne sollte jedenfalls gemieden werden, gleichzeitig sollte vermehrt getrunken werden. Denn gerade bei Hitze meldet sich das Durstgefühl oftmals zu spät. Das gilt nicht nur für vulnerable Gruppen wie Pensionisten, Kleinkinder oder Menschen mit Vorerkrankungen.