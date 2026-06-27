Jetzt schiebt sich die Hitzeglocke über Österreich

Fällt der Rekord? Die Zeichen stehen auf Ja. Das Wochenende dürfte in Österreich das heißeste Juni-Wochenende der Messgeschichte werden. Meteorologen sehen das schon als recht wahrscheinlich an. Allerdings könnte auch bereits jetzt der österreichische Allzeitrekord von 40,5 Grad fallen – denn am Sonntag drohen laut letzter Prognosen sogar bis zu 41 Grad.
Die Hitzeglocke über Europa schiebt sich weiter in Richtung Österreich und entfaltet am Wochenende ihre volle und gefährliche Wirkung. Bereits für den Samstag wird im Osten des Landes die Warnstufe von Orange auf Rot angehoben – davon betroffen sind die Bundesländer Wien, Niederösterreich, das Burgenland und Oberösterreich.
Erwartet werden vielerorts Werte von bis zu 39 Grad, auch der 40er könnte erreicht werden. Am „kühlsten“ bleibt es bei etwa 35 Grad ganz im Westen.
Am Sonntag steigen nicht nur die Temperaturen noch einmal an, auch die rote Hitzewarnung wird ausgedehnt, und zwar Richtung Süden. Sie gilt an diesem Tag auch für die Steiermark und Kärnten.
Hitzeallzeitrekord wackelt schon im Juni
Zudem wackelt der österreichische Hitzeallzeitrekord, der im August 2013 aufgestellt wurde. Damals hatte es in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 Grad. Diese könnten laut aktueller Prognose übertroffen werden. Für Wien meldete GeoSphere Temperaturen von bis zu 41 Grad, nur unbedeutend niedrigere Werte für Niederösterreich mit bis zu 40 Grad.
Gut beraten ist man jedenfalls, in den kommenden Tagen Schutz im Schatten oder am besten gleich in Innenräumen zu suchen. Die pralle Sonne sollte jedenfalls gemieden werden, gleichzeitig sollte vermehrt getrunken werden. Denn gerade bei Hitze meldet sich das Durstgefühl oftmals zu spät. Das gilt nicht nur für vulnerable Gruppen wie Pensionisten, Kleinkinder oder Menschen mit Vorerkrankungen.
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