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8bitdo Retro Cube 2

Neuer Bluetooth-Speaker für NES-Fans am Prüfstand

Digital
26.06.2026 18:25
Den 40. Geburtstag des Nintendo Entertainment System feiert der Zubehörhersteller 8bitdo mit ...
Den 40. Geburtstag des Nintendo Entertainment System feiert der Zubehörhersteller 8bitdo mit einem Bluetooth-Speaker in NES-Optik.(Bild: Dominik Erlinger)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs gibt es in allen Größen und Formen – unter den kompakten Modellen sind vor allem Würfel eine beliebte Bauform. Der für gut gemachte Gaming-Peripherie bekannte chinesische Hersteller 8bitdo hat mit dem Retro Cube 2 nun einen auf den Markt gebracht, der sich explizit an Retro-Gaming-Enthusiasten richtet. Krone+ hat Probe gehört.

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Die Bedienelemente sind ein Steuerkreuz, die Farbgebung orientiert sich an der populärsten Acht-Bit-Spielkonsole der Achtziger – und es gibt sogar einen „Gaming“-Modus, der per Knopfdruck aktiviert werden kann. 8bitdo hebt sich mit seinem Retro Cube 2 in einer an die Kult-Konsole Nintendo Entertainment System (NES) erinnernden Optik wohltuend von der Masse der Bluetooth-Speaker ab. Aber stimmen auch Klang und Verarbeitung?

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