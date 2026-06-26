Neuer Bluetooth-Speaker für NES-Fans am Prüfstand

Die Bedienelemente sind ein Steuerkreuz, die Farbgebung orientiert sich an der populärsten Acht-Bit-Spielkonsole der Achtziger – und es gibt sogar einen „Gaming“-Modus, der per Knopfdruck aktiviert werden kann. 8bitdo hebt sich mit seinem Retro Cube 2 in einer an die Kult-Konsole Nintendo Entertainment System (NES) erinnernden Optik wohltuend von der Masse der Bluetooth-Speaker ab. Aber stimmen auch Klang und Verarbeitung?