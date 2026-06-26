Kinderhandel? Rätsel um viel zu teure Plüschtiere

Auch Bundeskriminalamt prüft Fälle

Dem Bundeskriminalamt sind diese Fälle bekannt. „Seitens des Bundeskriminalamts kann bestätigt werden, dass die eingelangten Hinweise ernst genommen werden und der zugrunde liegende Sachverhalt derzeit geprüft wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann jedoch kein einziger Fall von Kinderhandel im Zusammenhang mit den kursierenden Anzeigen bestätigt werden.“ Auch in Deutschland gehen die Ermittler den dubiosen Anzeigen nach. Es liegen derzeit aber „keine belastbaren Hinweise darauf vor, dass es sich um tatsächliche Angebote im Zusammenhang mit Kinder- oder Menschenhandel handelt“. Man hält die Anzeigen für „Fakes“.