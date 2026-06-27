K.-o.-Phase: Deutschlands WM-Gegner steht fest!

Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der WM im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Durch das 1:0 Spaniens gegen Uruguay kennt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun endgültig seinen Gegner im ersten K.-o.-Duell.
Das Spiel findet am Montag (22.30 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) im amerikanischen Foxborough nahe Boston statt.
Für die Verteilung der Gruppendritten gab es aufgrund des komplexen WM-Modus insgesamt 495 Szenarien – alle verbliebenen ergeben nun schon vor Abschluss der kompletten Vorrunde Paraguay als deutschen Gegner. Schottland und Schweden fielen als letzte mögliche Alternativen heraus.
Das bislang letzte WM-Duell zwischen den beiden Nationen gab es bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Damals siegte die DFB-Elf im Achtelfinale dank eines späten Treffers von Oliver Neuville mit 1:0 und schaffte es im Anschluss bis ins Endspiel.
Kracher im Achtelfinale?
Ebenfalls klar: Frankreich wäre ein möglicher DFB-Gegner im Achtelfinale. Die Franzosen um Superstar Kylian Mbappe haben die Vorrunde mit drei Siegen beendet und am Freitag zum Abschluss mit 4:1 gegen eine B-Elf von Norwegen gewonnen.
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