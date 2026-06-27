Könnten Mieter von der Hitzewelle nun profitieren?

Wien schmort. Und mit der Stadt auch ihre Bewohner – in Wohnungen, die sich tagelang auf über 30 Grad aufheizen. Eine Greenpeace-Umfrage belegt: In Wien gibt jede zweite Person ab 60 Jahren an, dass die eigene Wohnung im Sommer heiß bis unerträglich heiß wird. Die Konsequenz daraus fordert Greenpeace nun von der Bundesregierung: eine Mietminderung bei mangelhaftem Hitzeschutz – gesetzlich verankert.