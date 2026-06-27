Könnten Mieter von der Hitzewelle nun profitieren?

30 Grad in der Wohnung, kein Entrinnen – und kein Recht auf Mietminderung. Was bei Heizungsausfall im Winter selbstverständlich ist, existiert bei Sommerhitze nicht. Greenpeace und Mietervereinigung fordern ein Ende dieser Ungleichbehandlung.
Wien schmort. Und mit der Stadt auch ihre Bewohner – in Wohnungen, die sich tagelang auf über 30 Grad aufheizen. Eine Greenpeace-Umfrage belegt: In Wien gibt jede zweite Person ab 60 Jahren an, dass die eigene Wohnung im Sommer heiß bis unerträglich heiß wird. Die Konsequenz daraus fordert Greenpeace nun von der Bundesregierung: eine Mietminderung bei mangelhaftem Hitzeschutz – gesetzlich verankert.
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