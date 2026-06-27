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Könnten Mieter von der Hitzewelle nun profitieren?

Wien
27.06.2026 05:00
Viele Wiener schmoren in ihren Wohnungen. Greenpeace fordert daher eine Mietreduktion bei ...
Viele Wiener schmoren in ihren Wohnungen. Greenpeace fordert daher eine Mietreduktion bei mangelhaftem Hitzeschutz.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

30 Grad in der Wohnung, kein Entrinnen – und kein Recht auf Mietminderung. Was bei Heizungsausfall im Winter selbstverständlich ist, existiert bei Sommerhitze nicht. Greenpeace und Mietervereinigung fordern ein Ende dieser Ungleichbehandlung. 

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Wien schmort. Und mit der Stadt auch ihre Bewohner – in Wohnungen, die sich tagelang auf über 30 Grad aufheizen. Eine Greenpeace-Umfrage belegt: In Wien gibt jede zweite Person ab 60 Jahren an, dass die eigene Wohnung im Sommer heiß bis unerträglich heiß wird. Die Konsequenz daraus fordert Greenpeace nun von der Bundesregierung: eine Mietminderung bei mangelhaftem Hitzeschutz – gesetzlich verankert.

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