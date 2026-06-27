WM LIVE: Kongo gegen Usbekistan ab 1.30 Uhr LIVE

Bisher zahlten die Usbeken bei ihrem WM-Debüt jedoch viel Lehrgeld. Dem 1:3 gegen Kolumbien folgte ein 0:5 gegen Portugal. „Ich habe an die Spieler appelliert, mutiger zu sein, keine Angst zu haben. Mit dieser Einstellung kannst du als Mannschaft wachsen“, meinte Usbekistans Teamchef Fabio Cannavaro. Seine Elf muss sich vor allem in der Offensive um Kapitän Eldor Shomurodov steigern.