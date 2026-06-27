Diese Projekte wären mit 46 Millionen Euro möglich

Das vom Land Salzburg beim Verkehrsverbund geparkte Geld hätte für vieles andere eingesetzt werden können. Die „Krone“ hat nachgerechnet und nennt mehrere Beispiele. Landesrechnungshof-Direktor Ludwig Hillinger sagt zum Vorgehen der Landesregierung: „Das kann es nicht sein“.
Wie konnten 46,3 Millionen Euro offenbar jahrelang unentdeckt im Salzburger Verkehrsverbund herumliegen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Salzburger. Wie berichtet, machte der Landesrechnungshof (LRH) bei der Prüfung der Ausgliederung der Verkehrssparte aus der Salzburg AG in die Salzburg Linien einen Zufallsfund.
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