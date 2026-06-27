Diese Projekte wären mit 46 Millionen Euro möglich

Wie konnten 46,3 Millionen Euro offenbar jahrelang unentdeckt im Salzburger Verkehrsverbund herumliegen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Salzburger. Wie berichtet, machte der Landesrechnungshof (LRH) bei der Prüfung der Ausgliederung der Verkehrssparte aus der Salzburg AG in die Salzburg Linien einen Zufallsfund.