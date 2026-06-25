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„Krone“-Kommentar

„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“

Kolumnen
25.06.2026 05:30
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart wird unten – ausgegeben wird oben“, so ein „Krone“-Leser.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
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„Es grenzt schon an Verschaukelung des Volks, wenn wir, vom Finanzminister auserkoren, eine Erhöhung, Kürzung und Streichung nach der anderen hinnehmen müssen und der Kanzler zu elft sich a bisserl Fußball anschaut.“

Das, was hier ein „Krone“-Leser aus Innsbruck schrieb, steht exemplarisch für eine Unzahl an Reaktionen auf den „Krone“-Bericht zur Reise des Bundeskanzlers zum WM-Spiel Österreich gegen Argentinien in Texas.

„Gespart wird unten – ausgegeben wird oben“, analysiert ein Kremser Leser. „Bezahlt wird das Ganze – wie könnte es anders sein – vom Steuerzahler. Also genau von jenen Menschen, die man gleichzeitig zum Sparen erzieht“, empört sich ein Leser aus Linz. Und fragt: „Ist das noch Realitätsbezug oder schon blanke Selbstbedienung?“

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Ein Briefschreiber aus Niederösterreich möchte wissen, was sich ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker bei diesem Auftritt in Dallas gedacht habe. Ja, das fragen sich viele. Vor allem auch in der Kanzlerpartei selbst.

Viele Österreicher wären derzeit gerne in den USA, um unser Fußball-Team live zu erleben. Gar nicht wenige Landsleute haben auch Tausende Euro bzw. Dollar dafür ausgegeben, um bei der WM dabei zu sein. Sie müssen es sich selbst bezahlen.

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Einer unserer Leser hofft, dass auch Stocker „dieses Privatvergnügen aus der Privatschatulle bezahlt“. Alles andere, findet er, „wäre ein politischer Skandal der Sonderklasse“. Da werden diesem „Krone“-Leser viele recht geben.

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