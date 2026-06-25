„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“

„Gespart wird unten – ausgegeben wird oben“, analysiert ein Kremser Leser. „Bezahlt wird das Ganze – wie könnte es anders sein – vom Steuerzahler. Also genau von jenen Menschen, die man gleichzeitig zum Sparen erzieht“, empört sich ein Leser aus Linz. Und fragt: „Ist das noch Realitätsbezug oder schon blanke Selbstbedienung?“