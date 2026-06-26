WM LIVE: Ägypten gegen Iran ab 5 Uhr LIVE

Letzter Gruppenspieltag bei der Fußball-WM. Ägypten trifft auf den Iran, wir berichten ab 5 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Begegnung der Ägypter gegen den Iran in Seattle steht auch deshalb im Fokus, weil „Match 63“ als „Pride Match“ ausgerufen wurde. In der Ausrichterstadt wird an diesem Wochenende das „Pride Fest“ ausgerichtet, ein großes, buntes Festival zur Feier der LGBTQI+-Gemeinschaft, für Vielfalt und Gleichberechtigung, mit einer Regenbogenparade durch die Innenstadt und Konzerten. Obwohl sich die FIFA an dem Aktionswochenende auf dem Spielfeld selbst nicht beteiligt, protestierten beide mehrheitlich muslimischen Nationen vehement gegen das Label „Pride Match“ – erfolglos.
Sportlich sieht es für Ägypten gut aus. Die Mannschaft um Superstar Mohamed Salah führt die Tabelle der Gruppe G vor dem letzten Spieltag mit vier Punkten an. Für den Iran ist es komplizierter. Die Mannschaft hat sich – auch angesichts der politischen und logistischen Lage – bisher zwar gut verkauft und keine der beiden Partien verloren. Ein Sieg würde das Weiterkommen sichern. Ansonsten hängt es womöglich auch vom Parallelspiel ab.
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