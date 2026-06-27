Diese Arena hat trotz Weltrekord ein Ablaufdatum

Wenn es sein muss, drückt die FIFA ordentlich aufs Tempo – das zeigte sich Freitag in Kansas City: Nur zwölf Stunden nach dem Duell zwischen Niederlande und Tunesien war davon nichts mehr zu sehen, der gesamte Innenraum bereits auf das sonntägige Duell ausgerichtet – wenn hier Österreich und Algerien den zweiten Platz ausspielen. Die „Krone“ konnte sich bei der Stadiontour ein Bild machen: Welche für gewöhnlich 30 Dollar (26 Euro) kostet.