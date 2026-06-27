Diese Arena hat trotz Weltrekord ein Ablaufdatum

Im Kansas City Stadion spielt Österreich gegen Algerien um den Aufstieg. Das Football-Team der Chiefs zieht 2031 aus. Dann steht ein teurer Abriss der Arena im Raum. Ob das neue Stadion auch so laut wird?
Wenn es sein muss, drückt die FIFA ordentlich aufs Tempo – das zeigte sich Freitag in Kansas City: Nur zwölf Stunden nach dem Duell zwischen Niederlande und Tunesien war davon nichts mehr zu sehen, der gesamte Innenraum bereits auf das sonntägige Duell ausgerichtet – wenn hier Österreich und Algerien den zweiten Platz ausspielen. Die „Krone“ konnte sich bei der Stadiontour ein Bild machen: Welche für gewöhnlich 30 Dollar (26 Euro) kostet.
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