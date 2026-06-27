LIVE ab 23 Uhr: England muss gegen Panama ran

Panama spielt nur noch um einen versöhnlichen Abschluss

Die Mannschaft von Thomas Tuchel hofft gegen Underdog Panama auf eine Leistungssteigerung, um mit reichlich Selbstbewusstsein in die K.-o.-Phase des WM-Turniers starten zu können. Die Mittelamerikaner mit dem LASK-Verteidiger Andres Andrade kommen da als Gegner womöglich gerade recht. Panama ist bei seiner zweiten WM-Teilnahme bereits ausgeschieden und spielt nur noch um einen versöhnlichen Abschluss. Zwei Niederlagen, kein Punkt und noch kein erzieltes Tor sprechen eine klare Sprache. Bei der WM 2018 fertigten die Engländer den Außenseiter 6:1 ab.