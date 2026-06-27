LIVE ab 23 Uhr: England muss gegen Panama ran

Dritter Spieltag in der Gruppe L bei der Fußball-WM 2026: Panama trifft auf WM-Mitfavorit England. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!
Hier der LIVETICKER:
Englands WM-Kampagne steht an einem entscheidenden Punkt. Dem überzeugenden 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien folgte ein enttäuschendes 0:0 gegen Ghana, das die Probleme gegen einen tief stehenden Gegner aufzeigte. Vor dem finalen Duell mit Panama in East Rutherford nahe New York hat der Vize-Europameister den Poolsieg weiterhin in der eigenen Hand. „Es gab gegen Ghana gute Phasen, aber auch Dinge, die wir verbessern müssen“, sagte Goalgetter Harry Kane, der gegen die Afrikaner im Finish einen „Sitzer“ ausließ. „Das ist kein Grund zur Sorge, und hoffentlich machen wir es gegen Panama besser.“
Panama spielt nur noch um einen versöhnlichen Abschluss
Die Mannschaft von Thomas Tuchel hofft gegen Underdog Panama auf eine Leistungssteigerung, um mit reichlich Selbstbewusstsein in die K.-o.-Phase des WM-Turniers starten zu können. Die Mittelamerikaner mit dem LASK-Verteidiger Andres Andrade kommen da als Gegner womöglich gerade recht. Panama ist bei seiner zweiten WM-Teilnahme bereits ausgeschieden und spielt nur noch um einen versöhnlichen Abschluss. Zwei Niederlagen, kein Punkt und noch kein erzieltes Tor sprechen eine klare Sprache. Bei der WM 2018 fertigten die Engländer den Außenseiter 6:1 ab.
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