Pädagogin fordert Abschaffung der Schulzeugnisse

Noten als unfaires Mittel

Die burgenländische Pädagogin und Buchautorin Isabella Sodoma-Enz – sie brachte vor Kurzem den Aufreger „Das Volksschuldilemma“ auf den Markt – sieht genau darin das Problem. „Lernen ist ein komplexer Prozess. Eine einzige Zahl ist nur eine Momentaufnahme und kann daher niemals den Lernweg eines Kindes innerhalb eines ganzen Schuljahres fair abbilden“, sagt sie. Außerdem würden Ziffernnoten Kinder dazu anstiften, sich mit ihren Mitschülern zu vergleichen, was in jungen Jahren das Selbstwertgefühl massiv beeinträchtigen könne. „Ein wesentlich sinnvollerer und nachhaltigerer Anreiz wäre es, wenn Lehrer die Fortschritte der Schüler weiterhin dokumentieren würden. Das motiviert viel mehr und steigert die Motivation an lebenslangem Lernen“, ist sie überzeugt.