Der „fliegende“ Wechsel des Benko-Assistenten

Der ehemalige Bürochef von Finanzjongleur René Benko entfaltete nach dem Einsetzen des Konkurs-Dominos in der Signa-Gruppe trotz laufender Signa-Verpflichtungen vielfältige Tätigkeiten. Nicht nur mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz, sondern auch mit einem großen Bedarfsflugunternehmen. Krone+ kennt Hintergründe und Verträge.
Er flog lange unter dem Radar. Dabei war Lukas Glatz in den vergangenen Jahren einer der heimlichen Überflieger im Benko-Universum: Bis zum Untergang Ende 2023 war er als Chef-Assistent des Signa-Gründers immer ganz nah am großen Herrn und Meister.
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