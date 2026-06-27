Klimaprognose: Geht die Welt nun doch nicht unter?

Wissenschaftler verwenden keine Glaskugel, sondern Supercomputer, auf denen sogenannte Simulationen laufen, tage- und wochenlang. Dann kommt zum Beispiel heraus, wie warm es im Jahre 2100 auf der Erde werden könnte, wenn man dies und das in Sachen Klimaschutz macht oder dies und jenes unterlässt. Das nennt man „Szenarien“. Man gibt dem Modell Bedingungen vor und schaut, was am Ende rauskommt. So weit, so gut.