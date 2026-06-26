Social Media: Australien will härter durchgreifen

Das Gesetz verbietet Plattformen wie Instagram und YouTube, Konten für Nutzer unter 16 Jahren anzubieten. Eine in dieser Woche im „British Medical Journal“ veröffentlichte Studie ergab jedoch, dass die Maßnahme bislang kaum Wirkung zeigt. Drei Monate nach Inkrafttreten des Verbots im Dezember 2025 nutzten demnach noch 85 Prozent der Australier im Alter von zwölf bis 15 Jahren weiterhin soziale Medien. Zwei Drittel blieben online, indem sie ein Alter über 16 Jahren angaben oder ein Selfie einer Person posteten, die die Plattform als alt genug akzeptierte. Auch Eltern berichten, dass das Gesetz kaum Wirkung zeige.