WM LIVE: Neuseeland gegen Belgien ab 5 Uhr LIVE

„Wir müssen Neuseeland schlagen und wir werden Neuseeland schlagen“, meinte Belgiens Teamchef Rudi Garcia. Er hielt auch fest: „Das ist Druck, aber keine Panik.“ Die „Kiwis“ kämpfen ebenfalls noch um den Aufstieg, dafür muss aber ein Sieg gegen den Gruppenfavoriten her. Der ehemalige St. Pöltner Elijah Just erklärte zum Gegner: „Wir wissen, dass sie nun hungrig sind. Sie müssen uns schlagen. Unterschätzen werden wir sie definitiv nicht.“ In bisher neun WM-Spielen hat Neuseeland vier Unentschieden, aber keinen Sieg erreicht.