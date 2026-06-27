St. Louis: Warum die Wiege der WM außen vor bleibt

Ausgerechnet St. Louis, die Stadt, die als Wiege der Weltmeisterschaft gilt, bleibt bei der WM 2026 außen vor. Schon 1904 schrieb die Metropole Geschichte und lieferte den entscheidenden Impuls für das größte Turnier der Welt. Doch warum finden hier eigentlich keine Spiele statt?
Elendslange Highways – irgendwann kann man die nie enden wollenden Geraden nicht mehr sehen. Kein Wunder bei den abgespulten Kilometern der letzten knapp 40 Stunden. Von Dallas nach Memphis rund 720 Kilometer. Immer geradeaus.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.