LIVE ab 23 Uhr: Kroatien trifft auf Team von Ghana

„Um ehrlich zu sein, ...“

Ein Unentschieden dürfte auch das Minimum-Ziel der Kroaten sein, dieses würde zum Weiterkommen reichen. Allerdings ist der WM-Dritte von 2022 noch auf Formsuche, Coach Zlatko Dalic sieht noch viel Luft nach oben. „Um ehrlich zu sein, bin ich mit unserem Spiel nicht besonders zufrieden“, hatte der 59-Jährige nach dem mageren 1:0 gegen Panama gemeint. Die Leistung müsse in allen Mannschaftsteilen besser werden, forderte Dalic. Im dritten Vorrunden-Spiel sollen daher nicht nur Punkte und der Aufstieg, sondern auch ein fußballerischer Fortschritt her.