LIVE ab 23 Uhr: Kroatien trifft auf Team von Ghana

Dritter Spieltag in der Gruppe L bei der Fußball-WM 2026: Kroatien muss gegen die überraschend starke Equipe von Ghana ran. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!
Hier der LIVETICKER:
Sollte England im Vorrunden-Finale Punkte liegen lassen, ist der Gewinner des Duells zwischen Kroatien und Ghana in Philadelphia Gruppensieger. Die Afrikaner könnten selbst bei einem knappen Erfolg des englischen Konkurrenten noch Platz eins erreichen, Voraussetzung wäre ein eigener hoher Sieg. Danach schaut es aber nicht aus: Die Black Stars erzielten in zwei Partien gerade einmal ein Tor, holten daraus aber die höchstmögliche Punkte-Ausbeute. Mit einem Remis wäre Platz zwei jedenfalls abgesichert.
„Um ehrlich zu sein, ...“
Ein Unentschieden dürfte auch das Minimum-Ziel der Kroaten sein, dieses würde zum Weiterkommen reichen. Allerdings ist der WM-Dritte von 2022 noch auf Formsuche, Coach Zlatko Dalic sieht noch viel Luft nach oben. „Um ehrlich zu sein, bin ich mit unserem Spiel nicht besonders zufrieden“, hatte der 59-Jährige nach dem mageren 1:0 gegen Panama gemeint. Die Leistung müsse in allen Mannschaftsteilen besser werden, forderte Dalic. Im dritten Vorrunden-Spiel sollen daher nicht nur Punkte und der Aufstieg, sondern auch ein fußballerischer Fortschritt her.
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