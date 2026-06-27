Ladenschluss für die Automaten?

Die Regierung wollte dem Volk was Gutes tun und senkte die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Nein, nicht für alle, das wäre zu simpel gewesen. Da jubelt die Bürokratie: Es muss genau unterschieden werden, wofür gesenkt wird und wo nicht. Schon eine Wurstsemmel wird kompliziert: Für die Semmel liegt der Steuersatz bei 4,9 Prozent, für die Butter ebenfalls bei 4,9 Prozent. Die Wurstsemmel, als fertiges Produkt serviert, kostet zehn Prozent Mehrwertsteuer, werden aber Gebäck und Wurst einzeln verkauft, wird der günstige Steuersatz verrechnet – aber nur für die Semmel, wie die „Krone“ berichtete.