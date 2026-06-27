Ladenschluss für die Automaten?

Wir sind schon ein lustiges Volk, vor allem, wenn es um die Bürokratie geht. Warum einfach, wenn es auch komplizierte Wege gibt!
Sie halten das für übertrieben? Ich liefere gerne aktuelle Beispiele.
Die Regierung wollte dem Volk was Gutes tun und senkte die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Nein, nicht für alle, das wäre zu simpel gewesen. Da jubelt die Bürokratie: Es muss genau unterschieden werden, wofür gesenkt wird und wo nicht. Schon eine Wurstsemmel wird kompliziert: Für die Semmel liegt der Steuersatz bei 4,9 Prozent, für die Butter ebenfalls bei 4,9 Prozent. Die Wurstsemmel, als fertiges Produkt serviert, kostet zehn Prozent Mehrwertsteuer, werden aber Gebäck und Wurst einzeln verkauft, wird der günstige Steuersatz verrechnet – aber nur für die Semmel, wie die „Krone“ berichtete.
Eine einfache Mehrwertsteuersenkung wird bei uns so kompliziert gemacht, dass ganze Branchen, EDV-Systeme und Abteilungen umgestellt werden müssen.
Noch ein Beispiel für den unheiligen St. Bürokratius? Es gibt auch, bitte anhalten, kein Witz, Ladenöffnungszeiten für Lebensmittel-Automaten ohne Personal. Die dürfen nur 72 Stunden „arbeiten“. Maximal 72 Stunden in der Woche sind erlaubt. Sie müssen sperren, wenn auch die Geschäfte schließen. Auch auf dem Land? Auch auf dem Land, da schaut schon die Behörde darauf. Und natürlich sind diese Vorschriften regional ganz verschieden …
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