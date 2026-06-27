Schildbürgerstreich: E-Werk sperrt Kletterer ein

In der Sendersbachschlucht im Tiroler Kematen liegt ein verstecktes Natur- und Kletterjuwel für Insider. Schon Kaiser-Ferdinand war hier. Doch am Schluchtende steht jetzt ein Zaun, das Gebäude des lokalen E-Werks „ziert“ ein Nazi-Symbol – weil hier die Messerschmitt-Werke beheimatet waren?
Es handelt sich um eine fast versteckte, wildromantische Naturwelt mit Wasserfällen, die nach keinem geringeren als Kaiser Ferdinand dem Gütigen benannt ist. Der ließ sich oft in der Sänfte hierher tragen, um die Naturschönheit zu genießen.
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