Schildbürgerstreich: E-Werk sperrt Kletterer ein

In der Sendersbachschlucht im Tiroler Kematen liegt ein verstecktes Natur- und Kletterjuwel für Insider. Schon Kaiser-Ferdinand war hier. Doch am Schluchtende steht jetzt ein Zaun, das Gebäude des lokalen E-Werks „ziert“ ein Nazi-Symbol – weil hier die Messerschmitt-Werke beheimatet waren?