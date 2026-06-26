Überwachungs-Tool: Innenressort verlängert Lizenz

Betrieben wird „Tangles“ von der US-Firma Penlink. Entwickelt wurde die Software von der israelischen Firma Cobwebs, die 2023 aber übernommen und mit Penlink zusammengelegt wurde. 2021 hatte der Facebook-Konzern Meta bekanntgemacht, 200 Accounts gelöscht zu haben, die mit Cobwebs in Verbindung gebracht wurden. Neben der Sammlung von Informationen über Zielpersonen, „nutzten die von Cobwebs-Kunden betriebenen Konten auch Social-Engineering-Methoden, um Zugang zu geschlossenen Communities und Foren zu erhalten und Personen dazu zu verleiten, persönliche Daten preiszugeben“, schrieb der Meta-Konzern damals.