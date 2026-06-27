Warum Kinderporno-Täter so milde bestraft werden

Ein geschändetes Kleinkind am Rechner, bedingte Haft vor Gericht: Die jüngste Verurteilung eines bekannten Kärntners hat wieder für Aufregung gesorgt. Denn abschreckend wirken solche Strafen kaum, wie eine Serie an Prozessen zeigt. Sogar Juristen selbst fordern daher eine Gesetzesänderung.
Eigentlich ist der Begriff Kinderpornografie falsch – es handelt sich um Missbrauchsdarstellungen, für die Mädchen und Buben unter 14 Jahren geschändet, gequält, gefoltert werden. Die Konsumenten des Materials stammen aus allen Schichten.
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