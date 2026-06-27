Warum Kinderporno-Täter so milde bestraft werden

Ein geschändetes Kleinkind am Rechner, bedingte Haft vor Gericht: Die jüngste Verurteilung eines bekannten Kärntners hat wieder für Aufregung gesorgt. Denn abschreckend wirken solche Strafen kaum, wie eine Serie an Prozessen zeigt. Sogar Juristen selbst fordern daher eine Gesetzesänderung.