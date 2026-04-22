Wie „Datenkrake“ Palantir die Welt formen möchte

Das Anfang der 2000er-Jahre von Peter Thiel und Alex Karp mitgegründete Unternehmen Palantir hat sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert und wird daher gemeinhin als Big-Data-Konzern bezeichnet. Zu seinen Kunden, mit denen es milliardenschwere Verträge unterhält, zählen unter anderem Geheimdienste, Armeen und Strafverfolgungsbehörden in den USA, Israel und Europa, darunter etwa die zuletzt verstärkt in die Kritik geratene US-amerikanische Einwanderungs- und Zollbehörde ICE.