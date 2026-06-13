Nach Sturz: Shootingstar verpasst Wimbledon

Die 19-jährige Kanadierin werde wegen einer Verletzung des Kreuzbandes im linken Knie die gesamte Rasensaison verpassen, teilte sie in den sozialen Netzwerken mit. Verletzt hatte sie sich am Mittwoch bei einem Sturz im Queen‘s-Achtelfinale, weshalb sie auch nicht mehr mit Serena Williams den dortigen Doppelbewerb fortsetzen konnte.